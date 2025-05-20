Подорожание проезда в Хмельницкой области коснулось жителей Изяслава, где выросла стоимость проезда на городских автобусных маршрутах, сообщает Politeka.

Такое решение принял недавно исполнительный комитет Изяславского городского совета. Согласно новым тарифам, одна поездка теперь стоит 12 гривен, тогда как раньше жильцы платили 10 гривен.

Изменения коснулись следующих маршрутов:

№1 «Железнодорожный вокзал – Больница»;

№3 «Комбикормовый завод – Лабазы»;

№4 «Перекресток улиц Независимости и Вишневой – Лабазы»;

№5 «Комбикормовой завод – ул. Б. Хмельницкого, 69».

Как объясняют в горсовете, повышение инициировали местные перевозчики из-за роста стоимости горючего, технического обслуживания, ремонта, страхования и других обязательных расходов, что повлияло на себестоимость перевозок и сделало невозможным предоставление услуг по предварительным ценам без убытков для перевозчиков.

Также отмечается, что дата введения новых тарифов зависит от самих перевозчиков, которые обязаны сообщить пассажирам раньше времени. В городском совете отмечают: решение об изменении тарифов было принято с учетом обращений перевозчиков и экономических расчетов, представленных на рассмотрение исполнительного комитета.

Следовательно, подорожание проезда в Хмельницкой области стало частью общеукраинской тенденции роста транспортных расходов на фоне экономического давления.

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