Отключение света в неделю 9-15 июня в Запорожье осуществляется для улучшения качества электроснабжения.

Отключение света в неделю 9-15 июня в Запорожье связано с плановыми ремонтными работами электрооборудования, сообщает Politeka.

В течение этого периода энергоснабжение будет временно приостановлено во многих районах города.

В частности, 9 числа с 08:00 до 17:00 без света останутся жители улиц Историческая, Огнеупорная, Независимая Украина, Оптимистичная, Финальная и других. Также в этот день ремонтные работы будут проходить по ул. Василия Сергиенко и Казака Бабуры, а с 09:00 до 17:00 – на улицах Евгения Адамцевича, Анашкина, Арктическая, Дизельная, Запорожская и многих других.

10.06 будут отсутствовать поставки в части Хортицы, на ул. Веснина, Вроцлавская, Петра Ребра, Сергея Синенко, Набережная, Научный городок и близлежащих переулках. Также 10 июня запланированы работы на Академике Глушко, Военном здании, Лозовой, Филиппе Орлике, Юрии Кондратюке и других улицах.

11 числа без электроснабжения останутся жители улиц Абрагама Коопа, Андреаса Валльмана, Бориса Гринченко, Депутатской, Дружбы, Калиновой, Каменско-Днепровской, Лекарственной и многих других. Во время проведения ремонтов будет отключена электроэнергия с 09:00 до 16:00.

12 числа работы будут продолжаться на ул. Величар (Сергия Тюленина), Героев полка «Азов», Гетманская, Яценко, Зенитный, Коксовый, Корабельный, Ясный с 08:00 до 17:00.

Жителей Запорожья просят заранее подготовиться к отключению света на неделю 9-15 июня в Запорожье.

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