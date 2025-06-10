10 июня 2025 г. произойдет отключение воды в Харькове, сообщает Politeka.

Это коснется жильцов дома по бульвару Жасминовый 3, корпус 2 временно без горячего водоснабжения.

Аварийные работы производит КП "ХТМ". Причиной отключения стал дефект в квартире №63, требующий немедленного вмешательства специалистов.

Аварийные работы начались сегодня, 10 июня 2025, в 13:50. Планируемое возобновление подачи горячей воды ожидается завтра, 11 июня 2025 года, в 20:00.

Такая ситуация затронула второй подъезд, а именно квартиры с 37 по 72. Представители КП "ХТМ" отмечают, что такие меры вынуждены для обеспечения безопасности и скорейшего устранения неисправности. Работы производятся для восстановления надлежащего функционирования домовых систем горячего водоснабжения.

КП "ХТМ" призывает жителей отнестись с пониманием временных неудобств и напоминает, что информацию о ходе работ можно уточнить по контактным телефонам предприятия.

Отключение воды в Харькове в связи с авариями является неотъемлемой частью обеспечения стабильного функционирования коммунальной инфраструктуры и предприятие прилагает максимум усилий для оперативного решения подобных проблем.

Жителям, чьи квартиры подпадают под зону отключения, рекомендуется позаботиться о запасах для бытовых нужд.

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