У Чернівцях обмеження руху транспорту на кількох вулицях у грудні та на початку 2026 року створює тимчасові незручності для водіїв, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає міська рада Чернівців.

Рух буде обмежений на Ентузіастів, Михайла Драгоманова та Володимира Великого. Причина — роботи на мережах водопостачання та капітальний ремонт дорожнього покриття.

На вулиці Ентузіастів, у районі будинку № 3, часткове обмеження діятиме з 3 по 30 грудня. Тут підключатимуть будівлі до водопостачання.

Вулиця Михайла Драгоманова (біля будинку № 7) буде повністю перекрита з 5 січня до 27 лютого 2026 року. На цій ділянці зводитимуть водопровідну камеру.

На Володимира Великого, на перехресті з Головною, повне обмеження руху запроваджене з 4 по 11 грудня. Тут проведуть капітальний ремонт дорожнього полотна.

Водіям радять планувати маршрути заздалегідь, враховувати можливі затори та зміни графіку руху. Альтернативні дороги дозволять уникнути серйозних затримок. Таким чином, обмеження руху транспорту в Чернівцях потребує уважності, але правильно сплановані маршрути допоможуть безпечно дістатися до пункту призначення.

Крім того, у Чернівцях з 24 листопада до 15 грудня повністю перккрили рух приватного транспорту на вулиці Горіхівській. Йдеться про перекриття ділянки від вулиці Вашківської до вулиці Селезінки. Водночас обмеження не торкнуться громадського транспорту, який продовжить рухатися у звичному режимі.

Тимчасове перекриття необхідне через складний технологічний процес будівельно-монтажних робіт, які проводяться на цій ділянці.

