Стартувала програма, за якою гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі надає підтримку людям, чиє житло постраждало внаслідок війни, повідомляє Politeka.

Ініціативу реалізує благодійна організація «Карітас». Мешканці, чиї будинки зазнали ушкоджень після 24 лютого 2022 року, можуть подавати заявки для отримання допомоги.

Підтримка доступна тим, у кого середньомісячний дохід на одного члена сім’ї не перевищує 6318 гривень, або якщо хтось із родини залишився без роботи. Програма не охоплює осіб, які вже отримали державну чи благодійну підтримку або самостійно відновили житло.

Пріоритет надають пенсіонерам старше 60 років, людям з інвалідністю, тяжкохворим, самотнім матерям, багатодітним сім’ям, батькам дітей до трьох років і вагітним. Допомога передбачає ремонт дахів, дверей і вікон у квартирах та приватних будинках.

Для участі необхідно заповнити онлайн-форму, після чого координатор зв’яжеться із заявником та пояснить наступні кроки. Консультації надають за телефонами 0672598040 та 0753558829.

Реалізація цієї гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Запоріжжі має на меті створити безпечні умови проживання, покращити побут і підтримати стабільність у громадах, де живуть постраждалі від війни.

Організатори закликають усіх, хто потребує, не зволікати і своєчасно подавати заявки, аби отримати підтримку вчасно до початку холодів.

Окрім того, в Запоріжжі внутрішньо переміщені особи також можуть отримати безкоштовне житло в межах державних програм. Ініціатива спрямована на створення умов для тимчасового проживання переселенців у безпечних та облаштованих приміщеннях.

