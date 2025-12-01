Графік відключення світла в Дніпропетровській області на 2 грудня оприлюднили через планові ремонтні роботи на енергетичних мережах, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають в ПрАТ "ПЕЕМ ЦЕК".

Мета обмежень – проведення технічного обслуговування та запобігання аварійним ситуаціям, повідомляє місцева енергокомпанія.

У місті Дніпро світло вимкнуть з 08:00 до 17:00 на вулицях Перемоги 202, 204 та 206. Подібні роботи заплановані у Дніпровському районі, зокрема у селі Орільське на вулицях Заводська, Центральна (будинки 1, 1Г, 2–4, 4А, 5–7) та Шкільна (18, 53А, 53Г, 61В).

У Самарівському районі обмеження торкнуться села Зарічне, де вимкнення відбудеться на вулицях Буркіна 2, Мережева 21 та Молодіжна 14, також з 08:00 до 17:00.

У Павлограді електропостачання буде обмежене по вулиці Промислова 1, а в місті Жовті Води – на вулицях Заводська 8, 9, 11 та Івана Богуна 2 у той самий час.

Енергетики наголошують, що графік відключення світла в Дніпропетровській області на 2 грудня допомагає запобігти серйозним аваріям та забезпечує стабільність мереж у зимовий період. Жителям радять заздалегідь планувати використання електроприладів, забезпечити безперебійне живлення критично важливих пристроїв і мати запас освітлення та батарейок.

Також рекомендується перевірити заряд батарей у телефонах та портативних зарядних пристроях, уникати одночасного використання великої кількості потужних приладів у ранкові та вечірні години, а у разі екстрених ситуацій звертатися на гарячі лінії енергопостачальної компанії. Це дозволить мінімізувати незручності та безпечно пережити тимчасові відключення.

