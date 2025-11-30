Графики отключения воды на неделю с 1 по 7 декабря в Харькове введены из-за работ, проводимых для повышения надежности водоснабжения.

График отключения водоснабжения в Харькове на неделю с 1 по 7 декабря охватывает ряд районов города, сообщило издание Politeka.net.

Как проинформировали на официальном сайте 1562 года, график отключения воды в Харькове предусматривает несколько масштабных этапов работ, которые продлятся в течение месяца и коснутся недели с 1 по 7 декабря.

На сайте отмечено, что в течение декабря коммунальные службы будут проводить масштабные плановые и аварийные работы, которые окажут влияние на подачу холодной и горячей воды. В частности, часть этих ремонтов напрямую приходится на неделю с 1 по 7 декабря в Харькове.

По информации коммунальщиков, в период с 01.11.2025 в 10 часов 00 минут до 31.12.2025 в 23 часа 55 минут идут важные долгосрочные ремонты систем холодного водоснабжения. Они будут продолжаться на таких улицах: Ужвий Натальи, дома 60, 66, 72, 78, 82, 96; улица Леся Сердюка, 56; улица Метробудивельныкив, 1, 3, 4, 6, 8, 10; проспект Соборности Украины, 225, 271, 281.

Они подразумевают обновление сетей, замену изношенных участков и комплексное техническое обслуживание.

В график отключения воды на неделю с 1 по 7 декабря в Харькове также вошли адреса, где жители официально предоставили письменный отказ от подключения к системе горячего водоснабжения. В этих домах отключения будут продолжаться до 31.12.2025 в 20 часов 00 минут. Речь идет о домах на улице Леся Сердюка, 22, а также на проспекте Соборности Украины, 238 литера А.

Отдельный блок работ касается внутридомовых сетей горячей воды. Специалисты продолжают устранять проблемы в жилых домах на ул. Бучмы, 36 и 40 буквы А, а также на улице Нескореных, 33 Д.

Все работы, отмечают коммунальные службы, проводятся для повышения надежности водоснабжения в городе и предотвращения аварий в будущем.

