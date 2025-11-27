Железнодорожники заранее предупреждают пассажиров о корректировке маршрутов и новом графике движения поездов в Полтавской области.

Новый график движения поездов в Полтавской области вводится компанией-перевозчиком "Укрзализныцей", однако только на часть экспрессов, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Телеграм.

Произойдут изменения в движении пригородных экспрессов и вводят новый график движения поездов в Полтавской области в связи с проведением ремонтных работ. Железнодорожники заранее предупреждают пассажиров о корректировке маршрутов и графиков, чтобы граждане имели возможность заранее спланировать поездки.

В течение 1, 2, 3, 4, 5 и 8 декабря экспресс №6532, курсирующий по направлению Кременчуг – Полтава-Южная, будет временно направляться только к станции Кобеляки.

Другой экспресс - №6533 по маршруту Полтава-Южная - Кременчуг - в эти же дни будет двигаться к станции Новые Санжары, где будет завершать рейс. Такое ограничение связано с необходимостью обеспечения условий безопасного проведения ремонтных работ на отдельных участках пути.

Отдельные изменения предусмотрены и 9 и 10 декабря. В эти дни поезд №6532, курсирующий между Кременчугом и Полтавой-Южной, будет работать по обновленному расписанию. Отправление с начальной станции перенесено на 9:22 вместо обычного времени 8:32, а прибытие в конечную станцию ​​ожидается в 12:32 вместо 11:35. Пассажиров просят учесть изменения, планируя деловые или личные поездки.

Кроме того, в период с 8 по 12 декабря временно прекратят курсирование пригородные электрички по маршруту Ромодан – Гребенка и обратно. Ограничения касаются следующих поездов: №6363, №6366, №6364 и №6365.

Железнодорожники просят пассажиров отнестись к временным неудобствам с пониманием, ведь выполнение ремонтных работ является необходимым условием для дальнейшего безопасного и стабильного движения поездов по региональным направлениям.

