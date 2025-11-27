Чтобы получить гуманитарную помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре, нужно пройти краткую онлайн-регистрацию.

Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре реализуется через местный социальный ресторан, где посетителям бесплатно раздают продукты в виде горячих обедов, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют организаторы проекта.

Целью инициативы является обеспечение ежедневного питания и поддержка людей, которые особенно нуждаются в продовольственной помощи. Значительное внимание уделяется пожилым гражданам, которые из-за последствий войны и экономических трудностей остались без достаточного обеспечения. Для многих из них даже одна порция горячего блюда имеет большое значение, ведь приносит не только сытость, но и чувство заботы, соучастия и человечности.

Заведение также принимает внутренне перемещенных лиц, потерявших дома из-за боевых действий и ныне проживающих в городе. Чтобы получить гуманитарную помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре, нужно пройти краткую онлайн-регистрацию через чат-бот в приложении Telegram. Алгоритм прост: найти бот, выполнить несколько действий для подтверждения личности – и уже на следующий день можно приходить за горячими обедами.

Социальный ресторан «Перемога» работает ежедневно, без выходных, с 11.00 до 16.00 по адресу: Днепр, улица Владимира Вернадского, дом 1–3. Здесь готовят питательные блюда из свежих ингредиентов, чтобы посетители почувствовали домашний комфорт и смогли снизить ежедневные трудности.

Функционирование заведения частично финансируется благотворительными взносами. Присоединиться к поддержке инициативы может каждый желающий — достаточно воспользоваться специальной онлайн-платформой и нажать символическую кнопку угостить.

