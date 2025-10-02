Початок опалювального сезону 2025 у Дніпропетровській області супроводжується поступовим наповненням мереж, перевіркою обладнання у квартирах і готовністю відповідальних служб швидко реагувати на неполадки.

Початок опалювального сезону 2025 у Дніпропетровській області розпочався поетапним наповненням водою основних колекторів центрального та південно-західного районів, повідомляє Politeka.

За даними АТ «Дніпровська ТЕЦ», процес стартував 15 вересня 2025 року і включає заповнення розподільчих, а також внутрішньоквартальних трубопроводів систем централізованого теплопостачання.

З 22 вересня розпочалося наповнення внутрішньобудинкових мереж. Мешканців закликали уважно перевіряти стан приладів та труб у квартирах, адже контроль справності обладнання має вирішальне значення для уникнення аварійних ситуацій у період запуску. У разі виявлення пошкоджень чи несправностей необхідно відразу повідомляти Єдину диспетчерську службу Кам’янського за телефонами 1546, +38(067)000-15-46 або +38(073)700-15-46.

Якщо трапляються пориви на теплотрасах, жителів просять інформувати АТ «Дніпровська ТЕЦ» за номером +38(097)383-41-71. Представники компанії наголошують, що дотримання цих рекомендацій дозволить уникнути перебоїв у роботі опалювальної системи та підвищить безпеку в період запуску.

Додатково зазначається, що належний контроль за внутрішньобудинковими комунікаціями сприятиме стабільному теплопостачанню. Спільні дії мешканців і комунальних служб допоможуть своєчасно реагувати на можливі аварії та підтримати безперебійне функціонування мереж.

Отже, початок опалювального сезону 2025 у Дніпропетровській області супроводжується поступовим наповненням мереж, перевіркою обладнання у квартирах і готовністю відповідальних служб швидко реагувати на неполадки.

Громадянам радять стежити за станом труб, звертати увагу на роботу приладів і своєчасно повідомляти диспетчерську службу про проблеми. Це дає можливість забезпечити стабільну роботу теплопостачання та безпеку у домівках під час нового опалювального періоду.

