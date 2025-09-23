Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області сприяють тому, щоб старші громадяни відчували підтримку.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області надаються в рамках програми благодійного фонду «Крок з Надією», що реалізується разом із міжнародними партнерами, повідомляє Politeka.

Згідно з офіційною Фейсбук-сторінкою фонду, літні люди отримують ваучери номіналом 440 гривень, які можна використати у супермаркетах мережі АТБ. Формат сертифікатів дозволяє самостійно обирати товари відповідно до власних вподобань та харчових потреб, що робить підтримку зручною та практичною для кожного пенсіонера.

Ініціативу підтримують Mennonite Central Committee, Canadian Foodgrains Bank та мережа АТБ, забезпечуючи адресну доставку допомоги. Такий підхід гарантує, що ресурси надходять до тих осіб, яким вони потрібні найбільше, і дозволяє ефективно розподіляти фінанси та товари. Для отримання сертифіката слід пройти онлайн-реєстрацію через Telegram-чат-бот, виконуючи запропоновані інструкції. Процедура займає лише кілька хвилин і дозволяє швидко подати заявку без складної бюрократії та тривалого очікування.

У разі потреби консультації надає гаряча лінія, яка працює з понеділка по четвер з 13:00 до 18:00, контактний номер вказано на сторінці фонду. Ініціатива «Крок з Надією» демонструє, що об’єднання ресурсів і зусиль створює ефективні механізми підтримки вразливих категорій та реально допомагає пенсіонерам у повсякденних потребах.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області сприяють тому, щоб старші громадяни відчували підтримку і могли забезпечити себе необхідними товарами без зайвих труднощів.

