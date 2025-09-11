Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області передбачає надання продуктових наборів та фінансових виплат для людей, які найбільше цього потребують, повідомляє Politeka.

Як інформують у тематичному Телеграм-каналі, мова йде, перш за все, про внутрішньо переміщених осіб.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області організована для мешканців Селидівської, Вугледарської та Комарської громад, які були змушені евакуюватися та нині проживають у столиці чи поруч із нею.

Для отримання продуктових наборів у селі Петропавлівська Борщагівка необхідно пройти попередню реєстрацію, заповнивши анкету за наданим посиланням. Це стосується внутрішньо переміщених осіб, які були офіційно зареєстровані у період з 2022 по 2025 роки.

Окрім продуктів, існує можливість отримати й гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Київській області у вигляді фінансової підтримки. Пенсійний фонд України надає компенсації на харчування для певних категорій громадян.

Ці виплати регулюються Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Право на гроші мають три групи людей. Перші - це учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, а також ті, хто брав участь у ліквідації інших ядерних аварій і належить до категорій 1 або 2.

Другі - це постраждалі від самої катастрофи, віднесені до тих самих категорій. Треті - це громадяни, які зазнали впливу радіації і офіційно віднесені до категорій 1 або 2.

Щоб оформити виплати, потрібно подати заяву до сервісного центру Пенсійного фонду України, звернутися через портал «Дія» або скористатися допомогою уповноважених представників виконавчих органів місцевої влади чи ЦНАП.

