Графік відключення газу на 16 грудня у Хмельницькій області попереджає мешканців про тимчасові перебої у подачі блакитного палива.

Графік відключення газу на 16 грудня у Хмельницькій області ввели через ремонтні та модернізаційні роботи, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", графік відключення газу у Хмельницькій області вже торкнувся двох громад і охопить дату 16 грудня.

Так, у Хмельницькій громаді без газопостачання залишилися мешканці села Черепівка. А у Чорноострівській селищній громаді тимчасові обмеження торкнулися сіл Малі Орлинці, Везденьки, Миколаїв, Манилівка, Антонівка та Катеринівка.

Фахівці місцевої філії "Газмережі" уточнили, що припинення розподілу блакитного палива почалося 15.12.2025 і триватиме орієнтовно до п’яти діб, залежно від складності робіт.

Під час ремонту проводяться перевірки щільності системи газопостачання та усунення дрібних несправностей, які могли б стати небезпечними у зимовий період.

Тому на момент пуску палива необхідно забезпечити повний доступ до приладів, щоб спеціалісти могли виконати всі перевірки та відновити подачу блакитного палива без ризику для мешканців.

Мешканців закликають бути уважними і не користуватися плитами чи котлами під час виконання ремонтних робіт. Важливо перекрити крани на газових приладах та на опусках перед ними.

Служба газопостачання нагадує, що такі обмеження, як графік відключення газу на 16 грудня у Хмельницькій області, вводяться для безпеки та забезпечення надійності мережі.

Саме такі тимчасові незручності дозволяють зробити газопостачання стабільним та безпечним, особливо в умовах зимових холодів. Тож місцевих просять поставитись до цього з розумінням.

Останні новини України:

Підвищення тарифів на воду у Хмельницькій області: повідомлено про нові ціни

Обмеження руху транспорту в Хмельницькому: де на три дні перекрили проїзд

Обмеження руху транспорту в Хмельницькому: скільки днів та де саме не можна буде їздити