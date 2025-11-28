В городском совете обращаются к водителям и всем участникам дорожного движения с просьбой заранее учесть ограничение движения транспорта в Хмельницком.

Ограничение движения транспорта в Хмельницком введено в городе из-за масштабных работ, проводимых на отдельных участках, сообщает Politeka.net.

Предупреждение появилось на сайте городского совета.

В городском совете проинформировали жителей и гостей о временных изменениях в организации дорожного движения, которые будут действовать на одной из городских улиц. Речь идет об ограничениях движения транспорта в Хмельницком, которые продлятся в течение трех дней, с 28 по 30 ноября, то есть с пятницы по воскресенье. Причиной временного перекрытия является проведение работ, связанных с очисткой зеленых насаждений.

По сообщению городского коммунального предприятия рынок Утренний, работы будут осуществляться на части улицы Ивана Пулюя, ранее называвшейся Хотовицкого.

В городском совете обращаются к водителям и всем участникам дорожного движения с просьбой заранее учесть информацию о перекрытиях, планируя свои маршруты. Такие ограничения движения транспорта в Хмельницком необходимы для безопасного проведения работ по уходу за зелеными насаждениями, что является важной составляющей благоустройства города.

Напомним также, что в Хмельницком во время отключения света на определенных участках не курсируют троллейбусы. В таких случаях вместо них на маршрутах ездит больше автобусов. В настоящее время курсирует 23-25 ​​автобусов, к отключениям электроэнергии было 18.

Для эффективной работы системы была проведена специальная подготовка персонала. Водители троллейбусов прошли обучение для получения категории D, что дает им право управлять автобусами. Благодаря этому они могут оперативно перейти с троллейбуса на автобус, обеспечивая непрерывность перевозок и оперативное реагирование на ситуации, связанные с отключениями электроснабжения.

