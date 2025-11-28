У міській раді звертаються до водіїв та всіх учасників дорожнього руху з проханням завчасно врахувати обмеження руху транспорту в Хмельницькому.

Обмеження руху транспорту в Хмельницькому введено у місті через масштабні роботи, які проводять на окремих ділянках, повідомляє Politeka.net.

Попередження з'явилося на сайті міській раді.

У міській раді поінформували мешканців та гостей міста про тимчасові зміни в організації дорожнього руху, які діятимуть на одній із міських вулиць. Йдеться про обмеження руху транспорту в Хмельницькому, що триватимуть протягом трьох днів, з 28 до 30 листопада, тобто з п’ятниці до неділі. Причиною тимчасового перекриття є проведення робіт, пов’язаних з очищенням зелених насаджень.

За повідомленням міського комунального підприємства ринок Ранковий, роботи здійснюватимуться на частині вулиці Івана Пулюя, яка раніше мала назву Хотовицького.

У міській раді звертаються до водіїв та всіх учасників дорожнього руху з проханням завчасно врахувати інформацію про перекриття, плануючи свої маршрути. Такі обмеження руху транспорту в Хмельницькому необхідні для безпечного проведення робіт із догляду за зеленими насадженнями, що є важливою складовою благоустрою міста.

Нагадаємо також, що у Хмельницькому під час відключень світла на певних ділянках не курсують тролейбуси. У таких випадках замість них на маршрутах їздить більша кількість автобусів. Наразі курсує 23-25 автобусів, до відключень електроенергії було 18.

Для ефективної роботи системи було проведено спеціальну підготовку персоналу. Водії тролейбусів пройшли навчання для отримання категорії D, що дає їм право керувати автобусами. Завдяки цьому у разі необхідності вони можуть оперативно перейти з тролейбуса на автобус, забезпечуючи безперервність перевезень та оперативне реагування на ситуації, пов’язані з відключеннями електропостачання.

