Фахівці АТ "ДТЕК Одеські електромережі" попереджають про нові локальні графіки відключення світла в Одеській області на суботу, 29 листопада 2025 року.

Додаткові графіки відключення світла, повʼязані з проведенням профілактичних робіт в електромережах, застосовуватимуть в Одеській області 29 листопада 2025 року, повідомляє Politeka.

Зокрема графіки відключення світла в Одеській області в суботу, 29 листопада, будуть діяти в межах Окнянської селищної територіальної громади. За даними ДТЕК, із 8 до 19 години без електроенергії залишаться мешканці села Дубове в будинках по вулицях Весела, Водопровідна, Джугастрянська, Долинянська, Дубово, Сонячна, Українська, Сергія Білограда.

На території Куяльницької сільської громади також у суботу діятимуть планові обмеження електропостачання. Так само з 8:00 до 19:00 знеструмлення відбудуться в с. Нестоїта та частково в Климентовому (по вул. Центральна) та Станіславці (Центральна, Зарічна, Комарівська), пише Politeka.

Крім того, графіки відключення світла 29 листопада в Одеській області будуть застосовувати в межах Фонтанської сільської територіальної громади. Там обмеження триватимуть протягом 12 годин поспіль, з 8:00 до 20:00, у таких населених пунктах:

Вапнярка (вул. Івасюка, Садова, Лугова 2 і 3);

Фонтанка (Львівська, Філатова, Абрикосова, Весела, Вишнева, Віденська, Корнійчука, Єдності, Київська, Демчука, Ізмаїльська, Каштанова, Нова, Польова, Рибацька та ін. – повний список можна знайти на офіційному сайті).

