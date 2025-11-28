Грошова допомога для ВПО в Чернігівській області надається в межах державної програми «Зимова підтримка», проте отримати їх зможуть лише деякі українці, пише Politeka.net.

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики України.

Офіційно стартував прийом заявок на отримання грошової допомоги у розмірі 6500 гривень для найбільш соціально вразливих категорій населення.

Цей вид виплат спрямований на підтримку громадян, які найбільше потребують додаткових ресурсів у холодний період року. Право на отримання 6500 гривень мають такі категорії населення:

  • діти до 18 років із малозабезпечених сімей
  • діти з-поміж внутрішньо переміщених осіб, які отримують підтримку на проживання
  • діти, що перебувають під опікою або піклуванням
  • діти з інвалідністю, які проживають у дитячих будинках сімейного типу або у прийомних сім’ях
  • особи з інвалідністю першої групи, які є отримувачами допомоги на проживання ВПО
  • одинокі пенсіонери з пенсією, що не перевищує 9 444 гривень, і які отримують надбавку на догляд

Подати заявку на отримання цих коштів громадяни можуть до 17 грудня 2025 року. Для цього передбачено два основні способи:

  • через мобільний застосунок Дія
  • шляхом звернення до Пенсійного фонду України

Як оформити допомогу через Дію

Щоб подати заявку в електронному форматі, необхідно:

  • Оновити застосунок Дія до найновішої версії
  • Перейти до розділу Сервіси → Зимова підтримка → Зимові 6 500 грн
  • Підтвердити наявність активної Дія.Картки, на яку буде зараховано допомогу. Якщо картки ще немає, система запропонує відкрити її онлайн під час подання заяви
  • Надіслати сформовану заявку

Отримані кошти можна буде використати протягом шести місяців із моменту їх зарахування. Допомога призначена виключно для придбання товарів, пов’язаних із підготовкою до холодного сезону, зокрема:

  • теплих речей
  • ліків
  • вітамінів

