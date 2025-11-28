Грошова допомога для ВПО в Чернігівській області надається в межах державної програми «Зимова підтримка», проте отримати їх зможуть лише деякі українці, пише Politeka.net.
Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики України.
Офіційно стартував прийом заявок на отримання грошової допомоги у розмірі 6500 гривень для найбільш соціально вразливих категорій населення.
Цей вид виплат спрямований на підтримку громадян, які найбільше потребують додаткових ресурсів у холодний період року. Право на отримання 6500 гривень мають такі категорії населення:
- діти до 18 років із малозабезпечених сімей
- діти з-поміж внутрішньо переміщених осіб, які отримують підтримку на проживання
- діти, що перебувають під опікою або піклуванням
- діти з інвалідністю, які проживають у дитячих будинках сімейного типу або у прийомних сім’ях
- особи з інвалідністю першої групи, які є отримувачами допомоги на проживання ВПО
- одинокі пенсіонери з пенсією, що не перевищує 9 444 гривень, і які отримують надбавку на догляд
Подати заявку на отримання цих коштів громадяни можуть до 17 грудня 2025 року. Для цього передбачено два основні способи:
- через мобільний застосунок Дія
- шляхом звернення до Пенсійного фонду України
Як оформити допомогу через Дію
Щоб подати заявку в електронному форматі, необхідно:
- Оновити застосунок Дія до найновішої версії
- Перейти до розділу Сервіси → Зимова підтримка → Зимові 6 500 грн
- Підтвердити наявність активної Дія.Картки, на яку буде зараховано допомогу. Якщо картки ще немає, система запропонує відкрити її онлайн під час подання заяви
- Надіслати сформовану заявку
Отримані кошти можна буде використати протягом шести місяців із моменту їх зарахування. Допомога призначена виключно для придбання товарів, пов’язаних із підготовкою до холодного сезону, зокрема:
- теплих речей
- ліків
- вітамінів
