Грошова допомога для ВПО в Чернігівській області спрямована на підтримку громадян, які найбільше потребують додаткових ресурсів у холодний період року.

Грошова допомога для ВПО в Чернігівській області надається в межах державної програми «Зимова підтримка», проте отримати їх зможуть лише деякі українці, пише Politeka.net.

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики України.

Офіційно стартував прийом заявок на отримання грошової допомоги у розмірі 6500 гривень для найбільш соціально вразливих категорій населення.

Цей вид виплат спрямований на підтримку громадян, які найбільше потребують додаткових ресурсів у холодний період року. Право на отримання 6500 гривень мають такі категорії населення:

діти до 18 років із малозабезпечених сімей

діти з-поміж внутрішньо переміщених осіб, які отримують підтримку на проживання

діти, що перебувають під опікою або піклуванням

діти з інвалідністю, які проживають у дитячих будинках сімейного типу або у прийомних сім’ях

особи з інвалідністю першої групи, які є отримувачами допомоги на проживання ВПО

одинокі пенсіонери з пенсією, що не перевищує 9 444 гривень, і які отримують надбавку на догляд

Подати заявку на отримання цих коштів громадяни можуть до 17 грудня 2025 року. Для цього передбачено два основні способи:

через мобільний застосунок Дія

шляхом звернення до Пенсійного фонду України

Як оформити допомогу через Дію

Щоб подати заявку в електронному форматі, необхідно:

Оновити застосунок Дія до найновішої версії

Перейти до розділу Сервіси → Зимова підтримка → Зимові 6 500 грн

Підтвердити наявність активної Дія.Картки, на яку буде зараховано допомогу. Якщо картки ще немає, система запропонує відкрити її онлайн під час подання заяви

Надіслати сформовану заявку

Отримані кошти можна буде використати протягом шести місяців із моменту їх зарахування. Допомога призначена виключно для придбання товарів, пов’язаних із підготовкою до холодного сезону, зокрема:

теплих речей

ліків

вітамінів

