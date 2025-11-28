Такий дефіцит продуктів у Одеській області створює ризики нестачі на ринку та може спровокувати подальше підвищення цін.

Дефіцит продуктів у Одеській області вже помітний на популярному овочі, який широко використовується в домашній кухні, повідомляють експерти, повідомляє Politeka.

За словами аграрного спеціаліста Миколи Соботовича, ринок цього сезону демонструє високу нестабільність цін через кілька одночасних факторів. Передусім це різкі зміни погодних умов, що негативно вплинули на врожайність капусти.

Додатково фермери, реагуючи на високі розцінки минулого року, розширили посівні площі, але зіткнулися з проблемами зберігання через слабку інфраструктуру. Значна частина врожаю не відповідає стандартам тривалого зберігання, тому обсяг продукції, здатної зберігати товарний вигляд до весни, обмежений.

Такий дефіцит продуктів у Одеській області створює ризики нестачі на ринку та може спровокувати подальше підвищення цін у зимовий та весняний періоди. Аналітики прогнозують, що нестача якісної капусти призведе до відчутного подорожчання овоча.

Ринок капусти має циклічний характер: високі розцінки стимулюють фермерів нарощувати виробництво, що наступного сезону знижує вартість. Натомість періоди низьких доходів змушують скорочувати посіви, і ринок знову переживає підвищення цін.

Фахівці наголошують, що стабілізацію забезпечить модернізація технологій вирощування та активний розвиток овочесховищ. Це дозволить підтримувати постійний обсяг продукції протягом року і зменшити сезонні коливання на ринку.

Місцевим жителям радять планувати закупівлі заздалегідь і слідкувати за динамікою цін, щоб уникнути нестачі популярного овоча у піковий період.

Джерело: EastFruit.

