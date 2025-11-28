Держава та міжнародні оргпнізації надають виплати для переселенців з 1 грудня у Миколаївській області.

Українці можуть розраховувати на виплати для переселенців з 1 грудня у Миколаївській області як у межах державних програм, так і завдяки міжнародним гуманітарним ініціативам, повідомляє Politeka.net.

Про грошову допомогу детальніше розповіли на порталі «Дія».

У грудні 2025 року розміри державної підтримки для внутрішньо переміщених осіб залишаються незмінними. Уряд не вносив коригувань до чинного механізму щомісячних виплат, тож допомога нараховується в тих самих обсягах, що й раніше.

Щомісячні суми становлять:

3 000 гривень — для дітей та осіб з інвалідністю;

2 000 гривень — для інших категорій ВПО.

Кошти надходять двома траншами: 15 та 28 числа кожного місяця.

Отримати цю виплату для переселенців з 1 грудня у Миколаївській області можуть люди з інвалідністю I–III групи, з дітьми до 18 років (або до 23 років за умови навчання), а також домогосподарства, де всі члени є непрацездатними, та інші громадяни, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Міжнародні виплати для переселенців з 1 грудня у Миколаївській області

На початку грудня 2025 року внутрішньо переміщені особи в Миколаївській області можуть розраховувати також на додаткову підтримку від міжнародних гуманітарних організацій — ЮНІСЕФ, Червоного Хреста та Handicap International.

Програми ЮНІСЕФ

ЮНІСЕФ реалізує кілька важливих напрямків фінансової допомоги:

Багатоцільова підтримка для сімей із дітьми. Програма орієнтована на українців, які постраждали від бойових дій або були змушені покинути свої домівки. Розмір: 10 800 гривень на одну особу за три місяці.

Допомога сім’ям, які постраждали від ракетних ударів чи вибухів. Одноразова виплата 16 700 грн на домогосподарство для родин, де хтось був поранений або загинув унаслідок удару.

Зимова програма для сімей із неповнолітніми дітьми. Вона охоплює домогосподарства, що проживають до 10 км від лінії фронту, та малозабезпечені родини в зоні 10–50 км. Пріоритет мають багатодітні та неповні сім’ї, а також родини з дітьми з інвалідністю. Сума виплати: 19 400 грн на одну родину.

Handicap International

Організація пропонує щомісячну допомогу у розмірі 2 200 грн на одну особу протягом трьох місяців. Скористатися програмою можуть:

• ВПО;

• громадяни віком 65+ із доходом менше 3 000 грн;

• люди з інвалідністю;

• багатодітні родини;

• одинокі пенсіонери;

• вагітні жінки та матері-годувальниці.

Червоний Хрест

Червоний Хрест продовжує підтримувати вразливі категорії населення, серед яких: малозабезпечені родини, переселенці, одинокі матері, сім’ї з дітьми з інвалідністю, пенсіонери без доходів, а також родини, що доглядають тяжкохворих дітей.

Розмір — 2 500 гривень на місяць, із можливістю продовження залежно від обставин.

