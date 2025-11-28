Українці можуть розраховувати на виплати для переселенців з 1 грудня у Миколаївській області як у межах державних програм, так і завдяки міжнародним гуманітарним ініціативам, повідомляє Politeka.net.
Про грошову допомогу детальніше розповіли на порталі «Дія».
У грудні 2025 року розміри державної підтримки для внутрішньо переміщених осіб залишаються незмінними. Уряд не вносив коригувань до чинного механізму щомісячних виплат, тож допомога нараховується в тих самих обсягах, що й раніше.
Щомісячні суми становлять:
- 3 000 гривень — для дітей та осіб з інвалідністю;
- 2 000 гривень — для інших категорій ВПО.
Кошти надходять двома траншами: 15 та 28 числа кожного місяця.
Отримати цю виплату для переселенців з 1 грудня у Миколаївській області можуть люди з інвалідністю I–III групи, з дітьми до 18 років (або до 23 років за умови навчання), а також домогосподарства, де всі члени є непрацездатними, та інші громадяни, які перебувають у складних життєвих обставинах.
Міжнародні виплати для переселенців з 1 грудня у Миколаївській області
На початку грудня 2025 року внутрішньо переміщені особи в Миколаївській області можуть розраховувати також на додаткову підтримку від міжнародних гуманітарних організацій — ЮНІСЕФ, Червоного Хреста та Handicap International.
Програми ЮНІСЕФ
ЮНІСЕФ реалізує кілька важливих напрямків фінансової допомоги:
- Багатоцільова підтримка для сімей із дітьми. Програма орієнтована на українців, які постраждали від бойових дій або були змушені покинути свої домівки. Розмір: 10 800 гривень на одну особу за три місяці.
- Допомога сім’ям, які постраждали від ракетних ударів чи вибухів. Одноразова виплата 16 700 грн на домогосподарство для родин, де хтось був поранений або загинув унаслідок удару.
- Зимова програма для сімей із неповнолітніми дітьми. Вона охоплює домогосподарства, що проживають до 10 км від лінії фронту, та малозабезпечені родини в зоні 10–50 км. Пріоритет мають багатодітні та неповні сім’ї, а також родини з дітьми з інвалідністю. Сума виплати: 19 400 грн на одну родину.
Handicap International
Організація пропонує щомісячну допомогу у розмірі 2 200 грн на одну особу протягом трьох місяців. Скористатися програмою можуть:
• ВПО;
• громадяни віком 65+ із доходом менше 3 000 грн;
• люди з інвалідністю;
• багатодітні родини;
• одинокі пенсіонери;
• вагітні жінки та матері-годувальниці.
Червоний Хрест
Червоний Хрест продовжує підтримувати вразливі категорії населення, серед яких: малозабезпечені родини, переселенці, одинокі матері, сім’ї з дітьми з інвалідністю, пенсіонери без доходів, а також родини, що доглядають тяжкохворих дітей.
Розмір — 2 500 гривень на місяць, із можливістю продовження залежно від обставин.
