У межах проєкту надаватимуться кілька видів гуманітарної допомоги для евакуйованих пенсіонерів, ВПО та інших громадян у Миколаївській області.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Миколаївській області надаватиметься в рамках нового масштабного проєкту, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті організації.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області, спрямована в першу чергу на підтримку евакуйованих осіб та мешканців прифронтових і постраждалих територій.

Підтримка охопить не лише Миколаївщину, а й — Дніпропетровську, та Запорізьку області — і триватиме з 1 червня 2025 року до 31 травня 2026 року. Цей проєкт має багатогалузеву структуру і передбачає широкий спектр допомоги, адаптованої до потреб різних категорій населення.

У межах проєкту надаватимуться наступні види гуманітарної допомоги для евакуйованих пенсіонерів, ВПО та інших громадян у Миколаївській області:

Ремонтні роботи та облаштування житла: будуть виконуватись малі та середні ремонти житлових приміщень, а також ремонт і облаштування місць тимчасового проживання для внутрішньо переміщених осіб. Житло забезпечуватимуть меблями та необхідними побутовими речами.

Підтримка першої необхідності: постраждалі зможуть отримати стартові набори для новоприбулих переселенців, а також гігієнічні комплекти, зокрема спеціалізовані — для осіб з інвалідністю чи особливими потребами.

Психологічна, юридична та фінансова: у кризових центрах Карітасу надаватиметься професійна психологічна допомога, юридичні консультації, а також фінансова підтримка у вигляді грошових виплат тим, хто перебуває у складних життєвих обставинах.

Домашня опіка: буде впроваджено послуги домашнього догляду за людьми, які не здатні себе обслуговувати, а також медичні консультації у форматі телемедицини.

Підтримка дітей і сімей з дітьми: діти зможуть отримати психологічну підтримку, дозвілля, розвивальні заняття та турботу фахівців.

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