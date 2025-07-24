Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Миколаївській області надається благодіним фондом "Карітас" в рамках проєкту "Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV", повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сторінці організації у Фейсбук.

Мета програми — надати підтримку людям, чиє житло зазнало пошкоджень під час бойових дій після 24 лютого 2022 року. Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Миколаївській області передбачає проведення малих та середніх ремонтів у будинках та квартирах, що потребують відновлення після російських обстрілів.

Учасниками програми можуть стати родини, чиї будинки отримали легкі або середні пошкодження внаслідок воєнних дій. До таких ушкоджень відносяться, зокрема:

  • зруйновані або вибиті вікна, пошкоджені віконні рами чи склопакети
  • деформовані або розбиті вхідні та міжкімнатні двері
  • тріщини на стінах або пошкоджені стелі
  • часткові руйнування даху, покрівельних елементів або конструктивних частин будівлі
  • порушення в роботі електропостачання або часткове знищення електричних систем

Особа, яка подає заявку, повинна мати офіційні документи, що підтверджують право власності на пошкоджене житло. Це може бути державний акт, витяг з реєстру або інший юридичний документ, який визнається дійсним згідно з українським законодавством.

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Відновленню підлягають лише ті будинки, квартири, в яких заявник проживає постійно чи які здаються в оренду, і в них мешкають орендарі.

Перевага надається родинам, які належать до однієї або кількох вразливих категорій:

  • сім’ї з людьми літнього віку, старшими за 60 років
  • багатодітні родини, у яких троє, більше дітей
  • домогосподарства, де проживають особи з інвалідністю І чи ІІ груп
  • сім’ї, які утримуються лише одним із батьків — мати чи батько виховує дітей самостійно
  • родини, у яких є вагітні жінки чи діти віком до трьох років
  • домогосподарства, де мешкають особи з тяжкими хронічними або онкологічними захворюваннями

Ще одним важливим фактором є фінансовий стан родини. Допомога надається тим, чий загальний дохід на одну людину в домогосподарстві не перевищує 6318 гривень. Також враховується можливість забезпечити базові потреби, зокрема:

  • повноцінне харчування
  • наявність необхідного одягу
  • доступ до засобів гігієни
  • придбання ліків або медичних послуг

Якщо родина не може самостійно забезпечити ці базові речі, вона вважається такою, що потребує гуманітарної допомоги для пенсіонерів та ВПО у Миколаївській області.

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