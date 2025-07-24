Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Миколаївській області надається благодіним фондом "Карітас" в рамках проєкту "Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV", повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться на сторінці організації у Фейсбук.
Мета програми — надати підтримку людям, чиє житло зазнало пошкоджень під час бойових дій після 24 лютого 2022 року. Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Миколаївській області передбачає проведення малих та середніх ремонтів у будинках та квартирах, що потребують відновлення після російських обстрілів.
Учасниками програми можуть стати родини, чиї будинки отримали легкі або середні пошкодження внаслідок воєнних дій. До таких ушкоджень відносяться, зокрема:
- зруйновані або вибиті вікна, пошкоджені віконні рами чи склопакети
- деформовані або розбиті вхідні та міжкімнатні двері
- тріщини на стінах або пошкоджені стелі
- часткові руйнування даху, покрівельних елементів або конструктивних частин будівлі
- порушення в роботі електропостачання або часткове знищення електричних систем
Особа, яка подає заявку, повинна мати офіційні документи, що підтверджують право власності на пошкоджене житло. Це може бути державний акт, витяг з реєстру або інший юридичний документ, який визнається дійсним згідно з українським законодавством.
Відновленню підлягають лише ті будинки, квартири, в яких заявник проживає постійно чи які здаються в оренду, і в них мешкають орендарі.
Перевага надається родинам, які належать до однієї або кількох вразливих категорій:
- сім’ї з людьми літнього віку, старшими за 60 років
- багатодітні родини, у яких троє, більше дітей
- домогосподарства, де проживають особи з інвалідністю І чи ІІ груп
- сім’ї, які утримуються лише одним із батьків — мати чи батько виховує дітей самостійно
- родини, у яких є вагітні жінки чи діти віком до трьох років
- домогосподарства, де мешкають особи з тяжкими хронічними або онкологічними захворюваннями
Ще одним важливим фактором є фінансовий стан родини. Допомога надається тим, чий загальний дохід на одну людину в домогосподарстві не перевищує 6318 гривень. Також враховується можливість забезпечити базові потреби, зокрема:
- повноцінне харчування
- наявність необхідного одягу
- доступ до засобів гігієни
- придбання ліків або медичних послуг
Якщо родина не може самостійно забезпечити ці базові речі, вона вважається такою, що потребує гуманітарної допомоги для пенсіонерів та ВПО у Миколаївській області.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Субсидії для пенсіонерів у Миколаївській області: з'явилася важлива інструкція, як правильно розрахувати суму допомоги.
Також Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО у Миколаєві: де готові прихистити переселенців.
Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів в Миколаєві: де заплатять від 13 тисяч гривень.