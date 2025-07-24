Якщо родина не може самостійно забезпечити базові речі, вона вважається такою, що потребує гуманітарної допомоги для пенсіонерів та ВПО у Миколаївській області.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Миколаївській області надається благодіним фондом "Карітас" в рамках проєкту "Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV", повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сторінці організації у Фейсбук.

Мета програми — надати підтримку людям, чиє житло зазнало пошкоджень під час бойових дій після 24 лютого 2022 року. Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Миколаївській області передбачає проведення малих та середніх ремонтів у будинках та квартирах, що потребують відновлення після російських обстрілів.

Учасниками програми можуть стати родини, чиї будинки отримали легкі або середні пошкодження внаслідок воєнних дій. До таких ушкоджень відносяться, зокрема:

зруйновані або вибиті вікна, пошкоджені віконні рами чи склопакети

деформовані або розбиті вхідні та міжкімнатні двері

тріщини на стінах або пошкоджені стелі

часткові руйнування даху, покрівельних елементів або конструктивних частин будівлі

порушення в роботі електропостачання або часткове знищення електричних систем

Особа, яка подає заявку, повинна мати офіційні документи, що підтверджують право власності на пошкоджене житло. Це може бути державний акт, витяг з реєстру або інший юридичний документ, який визнається дійсним згідно з українським законодавством.

Відновленню підлягають лише ті будинки, квартири, в яких заявник проживає постійно чи які здаються в оренду, і в них мешкають орендарі.

Перевага надається родинам, які належать до однієї або кількох вразливих категорій:

сім’ї з людьми літнього віку, старшими за 60 років

багатодітні родини, у яких троє, більше дітей

домогосподарства, де проживають особи з інвалідністю І чи ІІ груп

сім’ї, які утримуються лише одним із батьків — мати чи батько виховує дітей самостійно

родини, у яких є вагітні жінки чи діти віком до трьох років

домогосподарства, де мешкають особи з тяжкими хронічними або онкологічними захворюваннями

Ще одним важливим фактором є фінансовий стан родини. Допомога надається тим, чий загальний дохід на одну людину в домогосподарстві не перевищує 6318 гривень. Також враховується можливість забезпечити базові потреби, зокрема:

повноцінне харчування

наявність необхідного одягу

доступ до засобів гігієни

придбання ліків або медичних послуг

Якщо родина не може самостійно забезпечити ці базові речі, вона вважається такою, що потребує гуманітарної допомоги для пенсіонерів та ВПО у Миколаївській області.

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