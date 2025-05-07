У травні 2025 року стартує нова хвиля виплат грошової допомоги для пенсіонерів у Миколаєві, а також інших вразливих категорій громадян, що проживають у районах активних бойових дій або мають низький рівень доходу, повідомляє Politeka.

Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП ООН) продовжує реалізацію програми, започаткованої в серпні 2023 року спільно з Міністерством соціальної політики України та Пенсійним фондом. Метою цієї ініціативи є надання адресної грошової допомоги тим, хто не отримує інших міжнародних гуманітарних виплат.

Допомога виплачується щомісяця та охоплює близько 507 тисяч українців. Загальна сума виплат у травні складає 272 мільйони гривень. Виплати здійснюються автоматично, без необхідності додаткових звернень, і на ті ж банківські рахунки чи через «Укрпошту», де особи отримують основні пенсійні чи соціальні виплати. Наприклад, якщо пенсіонер отримує 2700 грн, він додатково отримає 550 грн, щоб загальна сума становила 3250 грн.

Грошова допомога для пенсіонерів в Миколаєві та інших областях надається без додаткової реєстрації. Програма охоплює пенсіонерів, осіб з інвалідністю та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах і не отримують пенсію. Усі ці категорії отримують допомогу автоматично без необхідності звертатися до органів влади.

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