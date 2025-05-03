Грошова допомога для пенсіонерів в Полтаві та області була розширена ще на декілька регіонів.

Грошова допомога для пенсіонерів в Полтаві та області надається Естонською радою у справах біженців та благодійним фондом “Єдність за майбутнє”, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо про всі нюанси отримання цих виплат.

Програма була розширена ще на декілька регіонів. Так, тепер вона ще й виплачується у низці областей України: Запорізькій, Донецькій, Луганській, Харківській, Сумській, Чернігівській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській, Черкаській та Кіровоградській.

Виплата здійснюється індивідуально, після оцінки вразливості, яку проводить консультант у телефонному режимі. Під час розмови враховується низка життєвих обставин, що можуть свідчити про складне становище домогосподарства.

Основні критерії вразливості:

Втрата годувальника через бойові дії;

Повна втрата житла або його серйозне пошкодження;

Наявність інвалідності або тяжкий стан здоров’я;

Одинока мати чи батько з неповнолітніми дітьми;

Родини, де жінка є єдиною годувальницею;

Малозабезпечені родини з дітьми, новонародженими, вагітними жінками або матерями-годувальницями;

Люди похилого віку - пенсіонери;

Інші категорії, що опинилися у скрутному становищі.

Рішення про надання допомоги приймається на підставі інформації, яку заявник надає під час телефонної консультації. Грошова допомога для пенсіонерів в Полтаві складає 2220 грн на одну особу на 1 або 3 місяці (залежить від області).

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