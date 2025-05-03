Денежная помощь для пенсионеров в Полтаве и области было расширено еще на несколько регионов.

Денежная помощь для пенсионеров в Полтаве и области предоставляется Эстонским советом по делам беженцев и благотворительным фондом "Единство за будущее", сообщает Politeka.net.

Рассказываем обо всех нюансах получения этих выплат.

Прграмма была расширена еще на несколько регионов. Теперь она еще и выплачивается в ряде областей Украины: Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской.

Выплата производится индивидуально, после оценки уязвимости, которую проводит консультант в телефонном режиме. При разговоре учитывается ряд жизненных обстоятельств, которые могут свидетельствовать о сложном положении домохозяйства.

Основные критерии уязвимости:

Потеря кормильца из-за боевых действий;

Полная потеря жилья или его серьезное повреждение;

наличие инвалидности или тяжелое состояние здоровья;

Одинокая мать или отец с несовершеннолетними детьми;

Семьи, где женщина является единственной кормилицей;

Малообеспеченные семьи с детьми, новорожденными, беременными женщинами или кормящими матерями;

Пожилые люди - пенсионеры;

Другие категории, оказавшиеся в затруднительном положении.

Решение о предоставлении помощи принимается из информации, которую заявитель предоставляет во время телефонной консультации. Денежная помощь для пенсионеров в Полтаве составляет 2220 грн на человека на 1 или 3 месяца (зависит от области).

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