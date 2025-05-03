Денежная помощь для пенсионеров в Полтаве и области предоставляется Эстонским советом по делам беженцев и благотворительным фондом "Единство за будущее", сообщает Politeka.net.
Рассказываем обо всех нюансах получения этих выплат.
Прграмма была расширена еще на несколько регионов. Теперь она еще и выплачивается в ряде областей Украины: Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской.
Выплата производится индивидуально, после оценки уязвимости, которую проводит консультант в телефонном режиме. При разговоре учитывается ряд жизненных обстоятельств, которые могут свидетельствовать о сложном положении домохозяйства.
Основные критерии уязвимости:
- Потеря кормильца из-за боевых действий;
- Полная потеря жилья или его серьезное повреждение;
- наличие инвалидности или тяжелое состояние здоровья;
- Одинокая мать или отец с несовершеннолетними детьми;
- Семьи, где женщина является единственной кормилицей;
- Малообеспеченные семьи с детьми, новорожденными, беременными женщинами или кормящими матерями;
- Пожилые люди - пенсионеры;
- Другие категории, оказавшиеся в затруднительном положении.
Решение о предоставлении помощи принимается из информации, которую заявитель предоставляет во время телефонной консультации. Денежная помощь для пенсионеров в Полтаве составляет 2220 грн на человека на 1 или 3 месяца (зависит от области).
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