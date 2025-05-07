В мае 2025 г. стартует новая волна выплат денежной помощи для пенсионеров в Николаеве, а также других уязвимых категорий граждан, проживающих в районах активных боевых действий или имеющих низкий уровень дохода, сообщает Politeka.

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) продолжает реализацию программы, начатой ​​в августе 2023 года совместно с Министерством социальной политики Украины и Пенсионным фондом. Цель этой инициативы - предоставление адресной денежной помощи тем, кто не получает других международных гуманитарных выплат.

Помощь выплачивается ежемесячно и охватывает около 507 тысяч украинцев. Общая сумма выплат в мае составляет 272 миллиона гривен. Выплаты производятся автоматически, без необходимости дополнительных обращений, и на те же банковские счета или через «Укрпочту», где лица получают основные пенсионные или социальные выплаты. Например, если пенсионер получает 2700 грн, он дополнительно получит 550 грн., чтобы общая сумма составляла 3250 грн.

Денежное пособие для пенсионеров в Николаеве и других областях предоставляется без дополнительной регистрации. Программа включает пенсионеров, лиц с инвалидностью и граждан, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и не получают пенсию. Все эти категории получают помощь автоматически без необходимости обращаться в органы власти.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Повышение тарифов в Полтаве: стало известно, сколько придется платить.

Также Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Полтаве: украинцам выплачивают 10 800 гривен от ООН, названы условия.

Как сообщала Politeka, График отключения света в мае 2025 года в Днепре и области: кому подготовиться.