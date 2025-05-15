Щоб знайти безкоштовне житло для ВПО у Миколаєві достатньо переглянути кілька оголошень.

Безкоштовне житло для ВПО у Миколаєві надається в кількох варіантах, повідомляє Politeka.

Домівки без оплати активно пропонують місцеві жителі, які прагнуть підтримати людей, що через війну були змушені покинути свій дах над головою. У місті з'являється все більше оголошень про готовність надати підтримку без грошей — особливо для жінок із дітьми, пенсіонерів або тих, хто потребує тимчасового прихистку.

Одна з мешканок міста готова прийняти жінку з дитиною — крім житла, вона обіцяє забезпечити продуктами харчування та засобами гігієни. Комунальні послуги оплачувати не потрібно. Всі деталі вона просить уточнювати через Viber.

Інша пропозиція стосується самотньої жінки пенсійного віку: їй пропонують проживання в обмін на незначну допомогу по господарству. Це може стати підтримкою для літніх жінок, які залишилися без сім’ї чи змушені були евакуюватися самостійно.

Окрім цього, чоловік на ім’я Костянтин безкоштовно пропонує затишну квартиру в центрі Миколаєва для дівчини, яка опинилася у скруті. Він зазначає, що приміщення тепле, зручне й готове до заселення.

Такі ініціативи доводять: попри всі труднощі, українці не втрачають здатності до співпереживання й підтримки.

Безкоштовне житло для ВПО у Миколаєві — це не лише прихисток, а й жест справжньої людяності.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на воду на Дніпропетровщині: в області виникли значні проблеми, мешканців попередили.

Також Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі: яких змін очікувати в травні.