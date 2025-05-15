Бесплатное жилье для ВПЛ в Николаеве предоставляется в нескольких вариантах, сообщает Politeka.

Дома без оплаты активно предлагают местные жители, стремящиеся поддержать людей, которые из-за войны войны были вынуждены покинуть свою крышу над головой. В городе появляется все больше объявлений о готовности оказать поддержку без денег — особенно для женщин с детьми, пенсионеров или нуждающихся в временном убежище.

Одна из жительниц города готова принять женщину с ребенком – кроме жилья , она обещает обеспечить продуктами питания и средствами гигиены. Коммунальные услуги оплачивать не нужно. Все детали она просит уточнять через Viber.

Другое предложение касается одинокой женщины пенсионного возраста: ей предлагают проживание в обмен на незначительное пособие по хозяйству. Это может стать поддержкой для пожилых женщин, оставшихся без семьи или вынужденных эвакуироваться самостоятельно.

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Кроме этого, мужчина по имени Константин бесплатно предлагает уютную квартиру в центре Николаева для девушки, оказавшейся в затруднении. Он отмечает, что помещение теплое, удобное и готовое к заселению.

Такие инициативы доказывают: несмотря на все трудности, украинцы не теряют способности к сопереживанию и поддержке.
Бесплатное жилье для ВПЛ в Николаеве — это не только убежище, но и жест настоящей человечности.

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