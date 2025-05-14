Новий графік транспорту в Миколаєві може бути застосовано через ремонтні роботи на одній із головних транспортних артерій міста — Аляудському узвозі, повідомляє Politeka.

Комунальне підприємство «ЄЛУ Автодоріг» інформує, що 13 травня на вказаній ділянці розпочалося відновлення дорожнього покриття. Робітники проводять усунення пошкоджень та укладання нового шару асфальту, що забезпечить безпечніші умови для водіїв та пішоходів у майбутньому.

Наразі проїзд через Аляудський узвіз ускладнено, тому місцева влада закликає водіїв бути особливо уважними, знижувати швидкість та дотримуватись встановлених тимчасових обмежень руху. У районі ремонту встановлені відповідні знаки, а також передбачено обмеження руху для деяких видів транспорту. Роботи ведуться за планом, але точні терміни завершення не розголошуються. Комунальники наголошують, що усі заходи спрямовані на підвищення безпеки дорожнього руху та збереження міської інфраструктури.

Новий графік транспорту в Миколаєві стосується проведенням цих робіт. Мешканців просять враховувати ситуацію при плануванні поїздок, уникати маршруту через Аляудський узвіз та за можливості обирати альтернативні шляхи.

У разі несприятливих погодних умов терміни завершення робіт можуть бути скориговані.

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