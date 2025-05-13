Новий графік поїздів на Вінничині почав діяти через суттєве зменшення кількості пасажирів, повідомляє Politeka.

На офіційних ресурсах "Укрзалізниці" пояснюють, що новий графік поїздів на Вінничині дозволить оптимізувати витрати і при цьому залишити найбільш затребувані напрямки.

Йдеться про чотири приміські рейси, які охоплюють маршрут у межах області, а також сполучення з Черкащиною. Тепер мешканцям варто уважно стежити за розкладом. Новий графік поїздів на Вінничині передбачає, що №6292 та №6295, які з’єднують Козятин і Погребище, більше не курсуватимуть у середу.

Ці рейси залишили у розкладі лише на четвер. Із Козятина вирушути можна о 9:52 і прибути до Погребища об 11:58. Назад відправлення з Погребища о 17:23 і на кінцевій ви опиняєтесь вже о !9:34. Ще дві зміни торкнулися рейсів, що з’єднують наш регіон з Уманню.

З 21 травня №6421 та №6424 не курсуватимуть по середах і суботах. З Умані можна вирушити о 7:33 і прибути до Вапнярки об 11:35. Зворотній - із Вапнярки стартує о 15:17 хвилин, а прибуття в умань - о 18:50. Пасажирів просять враховувати оновлення при плануванні подорожей, адже це неодмінно означиться на тих, хто часто користується залізницею.

"Укрзалізниця" нагадує, що розпорядок може змінюватися залежно від сезону і потреб пасажирів. Тож перед кожною поїздкою варто перевіряти актуальну інформацію.

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