Нова система оплати проїзду в Івано-Франківську буде доступна завдяки карті “Галка”, повідомляє Politeka.

Це стало можливим завдяки підписаному нещодавно меморандуму між містом та компанією EasyPay. Тепер мешканці зможуть оплачувати проїзд через мобільний додаток, що значно спростить процес.

Основною метою є створення універсальної електронної картки, яку можна буде використовувати без необхідності виготовляти пластикові картки. Відповідно, це рішення дозволить зменшити витрати на виготовлення пластикових карток і зробить систему більш екологічною. Така ініціатива є частиною загального руху до впровадження безплатних та безпечних технологій для мешканців міста.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків підкреслив важливість цього кроку, зазначивши, що з кожним новим проєктом місто рухається в напрямку розвитку інфраструктури, що має відповідати сучасним вимогам. Він також додав, що “Галка” з часом не лише дозволить здійснювати оплату проїздного квитка, а й стане зручним інструментом для інших послуг.

Нова система оплати проїзду в Івано-Франківську сприятиме розвитку громадського транспорту, зробить його більш доступним та зручним для пасажирів. Вона дозволить зменшити використання пластику, що, в свою чергу, допоможе зберегти довкілля. Надалі планується розширення можливостей картки, що зробить її багатофункціональним інструментом для містян.

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