Новая система оплаты проезда в Ивано-Франковске будет способствовать развитию общественного транспорта и сделает его более комфортным.

Новая система оплаты проезда в Ивано-Франковске будет доступна благодаря карте "Галка", сообщает Politeka.

Это стало возможным благодаря подписанному недавно меморандуму между городом и EasyPay. Теперь жители смогут оплачивать проезд через мобильное приложение, что значительно упростит процесс.

Основной целью является создание универсальной электронной карты, которую можно будет использовать без необходимости изготавливать пластиковые карты. Соответственно, это решение позволит снизить затраты на изготовление пластиковых карточек и сделает систему более экологичной. Такая инициатива является частью общего движения по внедрению бесплатных и безопасных технологий для жителей города.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив подчеркнул важность этого шага, отметив, что с каждым новым проектом город движется в направлении развития инфраструктуры, которая должна отвечать современным требованиям. Он также добавил, что "Галка" со временем не только позволит производить оплату проездного билета, но и станет удобным инструментом для других услуг.

Новая система оплаты проезда в Ивано-Франковске будет способствовать развитию общественного транспорта, сделает его более доступным и удобным для пассажиров. Она позволит снизить использование пластика, что, в свою очередь, поможет сохранить окружающую среду. В дальнейшем планируется расширение возможностей карты, что сделает ее многофункциональным инструментом для горожан.

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