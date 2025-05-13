С середины мая путешествия по железной дороге претерпевают изменения, поэтому пассажирам стоит готовиться, что будет действовать новый график поездов в Винницкой области.

Новый график поездов в Винницкой области начал действовать из-за существенного уменьшения количества пассажиров, сообщает Politeka.

На официальных ресурсах "Укрзализныци" объясняют, что новый график поездов в Винницкой области позволит оптимизировать расходы и при этом оставить наиболее востребованные направления.

Речь идет о четырех пригородных рейсах, охватывающих маршрут в пределах региона, а также сообщении с Черкасщиной. Теперь жителям следует внимательно следить за расписанием. Новый график поездов в Винницкой области предусматривает, что №6292 и №6295, которые соединяют Казатин и Погребище, больше не будут курсировать в среду.

Эти рейсы оставили в расписании только на четверг. Из Казатина отправиться можно в 9:52 и прибыть в Погребище в 11:58. Обратно отправления из Погребища в 17:23 и на конечной вы оказываетесь уже в !9:34. Еще две смены коснулись рейсов, соединяющих наш регион с Уманью.

С 21 мая №6421 и №6424 не будут курсировать по средам и субботам. Из Умани можно отправиться в 7:33 и прибыть в Вапнярку в 11:35. Обратный - из Вапнярки стартует в 15:17 минут, а прибытие в умань – в 18:50. Пассажиров просят учитывать обновление при планировании путешествий, ведь это непременно отразится на тех, кто часто пользуется железной дорогой.

"Укрзализныця" напоминает, что распорядок может изменяться в зависимости от сезона и потребностей пассажиров. Так что перед каждой поездкой следует проверять актуальную информацию.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Повышение тарифов на воду на Днепропетровщине: в области возникли значительные проблемы, жителей предупредили.

Также Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье: каких изменений ожидать в мае.