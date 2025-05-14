Новый график транспорта в Николаеве применим из-за ремонтных работ на одной из главных транспортных артерий города — Аляудском спуске, сообщает Politeka.

Коммунальное предприятие «ЕЛУ Автодорог» сообщает, что 13 мая на указанном участке началось восстановление дорожного покрытия. Рабочие производят устранение повреждений и укладку нового слоя асфальта, что обеспечит более безопасные условия для водителей и пешеходов в будущем.

Сейчас проезд через Аляудский спуск осложнен, поэтому местные власти призывают водителей быть особенно внимательными, снижать скорость и соблюдать установленные временные ограничения движения. В районе ремонта установлены соответствующие знаки, а также предусмотрено ограничение движения некоторых видов транспорта. Работы ведутся по плану, но точные сроки завершения не разглашаются. Коммунальщики отмечают, что все мероприятия направлены на повышение безопасности дорожного движения и сохранение городской инфраструктуры.

Новый график транспорта в Николаеве касается проведения этих работ. Жителей просят учитывать ситуацию при планировании поездок, избегать маршрута через Аляудский спуск и по возможности выбирать альтернативные пути.

В случае неблагоприятных погодных условий сроки завершения работ могут быть скорректированы.

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