Якщо ви шукаєте роботу для пенсіонерів в Миколаєві, то ці кілька вакансій можуть вам сподобатися.

Робота для пенсіонерів в Миколаєві пропонує актуальні вакансії з частковою або повною зайнятістю для охочих залишатися активними та мати додатковий дохід, повідомляє Politeka.

На підприємство по вул. Авангардна, 2А запрошують охоронця. Пропозиція адресована передусім пенсіонерам, які шукають стабільну нічну зайнятість. Графік — нічні зміни по 15 годин, у святкові та вихідні — 24 години. Зарплата від 8 500 грн. Контактна особа — Людмила.

У Заводському районі потрібен двірник прибудинкової території. Вимоги — порядність, відповідальність і бажано відсутність шкідливих звичок. Оплата — 1 500 грн на місяць. Робота неповного дня, підходить людям з досвідом і без.

У компанію ФОП Пшеничная О.І. потрібен кладовщик. Обов’язки включають прийом, видачу та інвентаризацію товарів. Графік — з понеділка по суботу, ранкові зміни. Зарплата — 13 000–15 000 грн. Локація — вул. Старокрепостна, 1з (зупинка Хладокомбінат).

Робота для пенсіонерів в Миколаєві — це шанс залишатися у формі, долучитися до колективу й отримувати стабільний дохід. Усі бажаючі можуть звертатися за вказаними контактами.

Отже, ситуація на ринку праці у місті свідчить про те, що навіть на пенсії можна знайти справу до душі й гідний заробіток.

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