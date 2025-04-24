Нове підвищення вартості проїзду у Львові поки не остаточне, перед запровадженням тарифи пройдуть громадське обговорення

Пропозиція львівських перевізників щодо підвищення вартості проїзду у Львові в громадському транспорті до 32 гривень не знайшла підтримки у міській раді, повідомляє Politeka.net.

Натомість у мерії пропонують більш збалансоване рішення, яке враховує інтереси як транспортних підприємств, так і мешканців.

За словами Олега Забарила, директора департаменту міської мобільності, сьогодні середній тариф у місті нижчий, ніж був у 2022 році, коли проїзд коштував 15 гривень. Зараз середня вартість квитка, з урахуванням усіх способів оплати, становить трохи менше 14 гривень.

«Не можна ігнорувати зростання витрат транспортних підприємств — на пальне, заробітні плати, податки. Саме тому ми пропонуємо помірне коригування тарифів», — пояснив посадовець.

Запропоноване підвищення вартості проїзду у Львові:

Готівкова оплата — залишається без змін, 25 грн;

— залишається без змін, 25 грн; Оплата банківською карткою — зросте з 15 до 20 грн;

— зросте з 15 до 20 грн; Оплата за допомогою LeoКарт — з 13 до 17 грн;

— з 13 до 17 грн; Для студентів (з LeoКарт) — 8,5 грн.

Також зберігається можливість безкоштовної пересадки протягом 40 хвилин для користувачів електронної картки. Пільговики — школярі, особи з інвалідністю, учасники бойових дій — як і раніше, матимуть право на безоплатний проїзд за наявності персоналізованої LeoКарт.

Поки рішення не остаточне — перед запровадженням тарифи пройдуть громадське обговорення. У разі схвалення, перевізники повинні будуть продовжити оновлення рухомого складу. Приватні компанії вже придбали 7 нових автобусів і взяли кредит на закупівлю ще 55, а комунальне АТП-1 планує придбати 58 нових машин у 2025 році.

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