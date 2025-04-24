Новое повышение стоимости проезда во Львове пока не окончательно, перед введением тарифы пройдут общественное обсуждение

Предложение львовских перевозчиков о повышении стоимости проезда во Львове в общественном транспорте до 32 гривен не нашло поддержки в городском совете, сообщает Politeka.net.

В мэрии предлагают более сбалансированное решение, учитывающее интересы как транспортных предприятий, так и жителей.

По словам Олега Забарыло, директора департамента городской мобильности, сегодня средний тариф в городе ниже, чем был в 2022 году, когда стоил 15 гривен. Сейчас средняя стоимость билета с учетом всех способов оплаты составляет чуть меньше 14 гривен.

«Нельзя игнорировать рост расходов транспортных предприятий – на горючее, заработные платы, налоги. Именно поэтому мы предлагаем умеренную корректировку тарифов», — объяснил чиновник.

Предлагаемое повышение стоимости проезда во Львове:

Наличная оплата - остается без изменений, 25 грн;

- остается без изменений, 25 грн; Оплата банковской картой - вырастет с 15 до 20 грн;

- вырастет с 15 до 20 грн; Оплата с помощью LeoКарт – с 13 до 17 грн;

– с 13 до 17 грн; Для студентов (из LeoКарт) - 8,5 грн.

Также сохраняется возможность бесплатной пересадки в течение 40 минут для пользователей электронной карты. Льготники – школьники, лица с инвалидностью, участники боевых действий – по-прежнему будут иметь право на безвозмездный проезд при наличии персонализированной LeoКарт.

Пока решение не окончательно — перед введением они пройдут общественное обсуждение. В случае одобрения перевозчики должны будут продолжить обновление подвижного состава. Частные компании уже приобрели 7 новых автобусов и взяли кредит на закупку еще 55, а коммунальное АТП-1 планирует приобрести 58 новых машин в 2025 году.

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