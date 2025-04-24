Відключення води у Львові 24 квітня сталося через аварії на тепломережах та ремонтні роботи

Бригади ЛМКП «Львівтеплоенерго» розпочали термінові ремонтні роботи через аварійну ситуацію, через що сталося відключення води у Львові 24 квітня, інформує Politeka.net.

Як повідомили у підприємстві, йдеться про масштабний ремонт магістральної теплової мережі, а також ліквідацію аварій на трубопроводах.

У зв’язку з проведенням робіт, у деяких районах міста тимчасово припинено подачу водопостачання. Відключення води у Львові 24 квітня торкнулося будинкіів за такими адресами:

Софії Караффи-Корбут 10, 12

Бойчука М. 3, 5, 8, 10

Івана-Теодозія Куровця 73

Вітряна 11

Виговського І. 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89

Володимира Великого 14, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48а, 51, 53, 53а, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 85а, 89, 91, 93а, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 109, 111, 113, 117, 121, 125

Грабянки Г. 5, 7, 9, 13

Керамічна 4, 16

Княгині Ольги 59а, 102

Кобилиці Л. 19, 29а

Кульпарківська 117, 121, 123, 125, 129, 133а, 154, 156, 158, 158б, 160, 162, 164, 164а, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180

Молдавська 43

Музики Я. 34, 36

Перфецького 3, 5, 11

Петлюри С. 34

Симоненка В. 1, 3

Обмеження планується скасувати до 22 години вечора, а поки жителям доведеться потерпіти без гарячого водопостачання. Також відключення води у Львові 24 квітня торкнулося вулиці:

Пулюя І буд. 12, 18

Тут обмеження будуть діяти менше - планується відновити водопостачання до 17 години.

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