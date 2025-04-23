У травні 2025 року за новим графіком поїздів зі Львова продовжиться регіональний маршрут, який полегшить мандрівки українців.

Новий графік поїздів зі Львова було оголошено Укрзалізницею, повідомляє Politeka.

За інформацією пресслужби установи, через високий попит цей маршрут вирішили залишити.

Поїзд №802/801 буде доступний для пасажирів 2, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 30 та 31 травня 2025 року. Це дозволить людям зручно дістатися між цими містами у ці дати.

За новим графіком, №802 потяг з Чернівців о 06:32 і буде проходити через такі станції, як Снятин, Коломия, Івано-Франківськ та Ходорів, досягнувши міста Лева об 11:19. Зворотний поїзд №801 відправлятиметься з міста о 17:20 і прямує через Ходорів, Івано-Франківськ, Коломию та Снятин, прибуваючи в Чернівці о 22:07.

Цей маршрут є важливим сполученням для пасажирів, оскільки він з’єднує два великих міста Західної України та дає можливість зручно подорожувати. Квитки на нього можна придбати через мобільний застосунок "Укрзалізниці", на сайті компанії або в касах вокзалів. Вони будуть доступні для придбання за 10 діб до дати відправлення.

Новий графік поїздів зі Львова дозволяє покращити транспортне сполучення, що важливо для багатьох пасажирів, які часто подорожують цим маршрутом. Квитки можна буде придбати на всі дати курсування, щоб забезпечити комфортну поїздку.

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