Подорожчання консервів у Львові вже торкнулося місцевих жителів, які з обережністю ставляться до покупок.

У квітні 2025 року в торговельних мережах зафіксовано помітне подорожчання консервів у Львові, повідомляє Politeka.

Найбільше на місцевому ринку Шувар подорожчала ікра з кабачків 440 г — середня ціна становить 83,69 грн. У березні 2025 року вона була значно дешевшою — 70,97, що означає підвищення на 23,70 за місяць. Вартість варіюється в залежності від мережі: у Novus ікра з кабачків коштує 83,69 гривні, в той час як у Metro та Auchan ціни складають 59,99.

Інші продукти, які також піддалися подорожчанню, включають кукурудзу цукрову 420 г, ціна якої на 21 квітня становить 36,60 грн, порівняно з 36,33 у березні. Це означає невелике збільшення на 0,27 за місяць. У різних магазинах цінник на кукурудзу може варіюватися: в Auchan та Metro— 34,60, а в Novus — 40,59.

Що стосується оливок, то ціна на Іберіку зелені без кісточок 170 г у квітні на "Шуварі" підвищилась на 10 гривень і тепер складає 49,90. Минулого місяця цей продукт коштував 40,27 у Auchan.

Не обійшлося без змін і на рибні консерви. Бички Аквамарин у томатному соусі 230 г подорожчали з 97,10 грн до 106,70, що є збільшенням на 9,60 за останніх 3з днів. Сардини натуральні 230 г зафіксували середній цінник 74,32 гривні, що на 2,02 дорожче, ніж минулого місяця.

В цілому, спостерігається помітне подорожчання консервів у Львові, що є популярними серед споживачів.

Джерело: shuvar

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