Подорожчання кави у Львові спостерігається у всіх мережах, але воно залежить від магазинів, які продають продукцію.

Ціни досягли багаторічного максимуму у 2024 році, проте в 2025 році ситуація не змінилась і продовжується подорожчання кави у Львові, повідомляє Politeka.net.

Ми провели моніторинг та дізнались, у чому причини такого зростання вартості.

Місцевий ринок Шувар продає зерна різних марок, проте вже зараз можна помітити збільшення вартості. Згідно з даними цінового моніторингу, у квітні вартість банки кави розчинної сублімованої Jacobs Monarch 400 грамів коштує 450 гривень. Nescafe Gold об’ємом 210 грамів зросла до 440,30 грн, що на 17,17 грн більше порівняно з березневою ціною.

Також цей напій Dallmayr 500 грамів вартує 392 грн, а МакКофе original 25 пакетиків можна придбати на ринку Шувар за 166,30 гривні.

Підкреслимо також, що причиною подорожчання кави у Львові та інших українських міст стали несприятливі погодні умови в основних країнах-виробниках зерен — Бразилії та В’єтнамі.

Крім цього, варто зазначити, що нерівномірні опади та несподівані заморозки серйозно пошкодили врожаї кавових дерев, які й так потребують тривалого росту та особливого догляду. Через це обсяги світових постачань зеленої кави суттєво скоротилися, що спричинило коливання цін і нестабільність на глобальному ринку.

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