Подорожание кофе во Львове наблюдается во всех сетях, но оно зависит от магазинов, продающих продукцию.

Цены достигли многолетнего максимума в 2024 году, однако в 2025 году ситуация не изменилась и продолжается подорожание кофе во Львове , сообщает Politeka.net.

Мы провели мониторинг и узнали, в чем причина такого роста стоимости.

Местный рынок Шувар продает зерна разных марок, однако уже сейчас можно заметить увеличение стоимости. Согласно данным ценового мониторинга, в апреле стоимость банки кофе растворимого сублимированного Jacobs Monarch 400 грамм стоит 450 гривен. Nescafe Gold объемом 210 грамм выросла до 440,30 грн, что на 17,17 грн больше по сравнению с мартовской ценой.

Также этот напиток Dallmayr 500 грамм стоит 392 грн, а МакКофе original 25 пакетиков можно приобрести на рынке Шувар за 166,30 гривны.

Подчеркнем также, что причиной удорожания кофе во Львове и других украинских городов стали неблагоприятные условия в основных странах-производителях зерен - Бразилии и Вьетнаме.

Кроме этого, следует отметить, что неравномерные осадки и неожиданные заморозки серьезно повредили урожаи кофейных деревьев, которые и так нуждаются в длительном росте и особом уходе. Из-за этого объемы мировых поставок зеленых зерен существенно сократились, что повлекло за собой колебание цен и нестабильность на глобальном рынке.

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