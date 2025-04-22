Подорожание консервов во Львове уже коснулось местных жителей, с осторожностью относящихся к покупкам.

В апреле 2025 года в торговых сетях зафиксировано заметное подорожание консервов во Львове , сообщает Politeka.

Больше всего на местном рынке Шувар подорожала икра из кабачков 440 г – средняя цена составляет 83,69 грн. В марте 2025 года она была значительно дешевле - 70,97, что означает повышение на 23,70 в месяц. Стоимость варьируется в зависимости от сети: у Novus икра из кабачков стоит 83,69 гривны, тогда как у Metro и Auchan цены составляют 59,99.

Другие продукты, которые также подверглись подорожанию, включают сахарную кукурузу 420 г, цена которой на 21 апреля составляет 36,60 грн, по сравнению с 36,33 в марте. Это означает небольшое увеличение на 0,27 в месяц. В разных магазинах ценник на кукурузу может варьироваться: в Auchan и Metro – 34,60, а в Novus – 40,59.

Что касается оливок, то цена на Иберику зелени без косточек 170 г в апреле на Шуваре повысилась на 10 гривен и теперь составляет 49,90. В прошлом месяце этот продукт стоил 40,27 в Auchan.

Не обошлось без изменений и рыбным консервам. Бычки Аквамарин в томатном соусе 230 г подорожали с 97,10 грн до 106,70, что является увеличением на 9,60 за последние 3 дня. Сардины натуральные 230 г зафиксировали средний ценник 74,32 гривны, что на 2,02 дороже, чем в прошлом месяце.

В целом, наблюдается заметное подорожание консервов во Львове, которые популярны среди потребителей.

Источник: shuvar

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