Новый график поездов из Львова был объявлен Укрзализныцей, сообщает Politeka.

По информации прессслужбы учреждения, из-за высокого спроса этот маршрут решили оставить.

Поезд №802/801 будет доступен пассажирам 2, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 30 и 31 мая 2025 года. Это позволит людям удобно добраться между этими городами в эти даты.

По новому графику №802 состав будет отправляться из Черновцов в 06:32 и будет проходить через такие станции, как Снятин, Коломыя, Ивано-Франковск и Ходоров, достигнув города Льва в 11:19. Обратный поезд №801 будет отправляться в 17:20 и следует через Ходоров, Ивано-Франковск, Коломыю и Снятын, прибывая в Черновцы в 22:07.

Этот маршрут является важным сообщением для пассажиров, поскольку он соединяет два крупных города Западной Украины и позволяет удобно путешествовать. Билеты на него можно приобрести через мобильное приложение "Укрзализныци", на сайте компании или в кассах вокзалов. Они будут доступны для приобретения за 10 суток до даты отправки.

Новый график поездов из Львова позволяет улучшить транспортное сообщение, что важно для многих пассажиров, часто путешествующих по этому маршруту. Билеты можно будет приобрести на все даты курсирования, чтобы обеспечить комфортную поездку.

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