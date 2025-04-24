Бригады ЛГКП «Львовтеплоэнерго» приступили к срочным ремонтным работам из-за аварийной ситуации, из-за чего произошло отключение воды во Львове 24 апреля, информирует Politeka.net.
Как сообщили в предприятии, речь идет о масштабном ремонте магистральной тепловой сети, а также ликвидации аварий на трубопроводах.
В связи с проведением работ в некоторых районах города временно прекращена подача водоснабжения. Отключение воды во Львове 24 апреля коснулось домов по следующим адресам:
- Софии Караффы-Корбут 10, 12
- Бойчука М. 3, 5, 8, 10
- Ивана-Теодозия Куровца 73
- Ветряная 11
- Выговского И. 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89
- Владимира Великого 14, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48а, 51, 53, 53а, 61, 63, 65, 7 79, 81, 83, 85, 85а, 89, 91, 93а, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 109, 111, 113, 117, 121, 125
- Грабянки Г. 5, 7, 9, 13
- Керамическая 4, 16
- Княгини Ольги 59а, 102
- Кобылицы Л. 19, 29а
- Кульпарковская 117, 121, 123, 125, 129, 133а, 154, 156, 158, 158б, 160, 162, 164, 164а, 166, 168, 170, 172
- Молдавская 43
- Музыки Я. 34, 36
- Перфецкого 3, 5, 11
- Петлюры С. 34
- Симоненко В. 1, 3
Ограничение планируется отменить до 22 часов вечера, а пока жителям придется потерпеть без горячего водоснабжения. Также отключение воды во Львове 24 апреля коснулось улицы:
- Пулюя и дом. 12, 18
Здесь ограничения будут действовать меньше – планируется возобновить водоснабжение до 17 часов.
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