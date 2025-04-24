Отключение воды во Львове 24 апреля произошло из-за аварий на теплосетях и ремонтных работ.

Бригады ЛГКП «Львовтеплоэнерго» приступили к срочным ремонтным работам из-за аварийной ситуации, из-за чего произошло отключение воды во Львове 24 апреля, информирует Politeka.net.

Как сообщили в предприятии, речь идет о масштабном ремонте магистральной тепловой сети, а также ликвидации аварий на трубопроводах.

В связи с проведением работ в некоторых районах города временно прекращена подача водоснабжения. Отключение воды во Львове 24 апреля коснулось домов по следующим адресам:

Софии Караффы-Корбут 10, 12

Бойчука М. 3, 5, 8, 10

Ивана-Теодозия Куровца 73

Ветряная 11

Выговского И. 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89

Владимира Великого 14, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48а, 51, 53, 53а, 61, 63, 65, 7 79, 81, 83, 85, 85а, 89, 91, 93а, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 109, 111, 113, 117, 121, 125

Грабянки Г. 5, 7, 9, 13

Керамическая 4, 16

Княгини Ольги 59а, 102

Кобылицы Л. 19, 29а

Кульпарковская 117, 121, 123, 125, 129, 133а, 154, 156, 158, 158б, 160, 162, 164, 164а, 166, 168, 170, 172

Молдавская 43

Музыки Я. 34, 36

Перфецкого 3, 5, 11

Петлюры С. 34

Симоненко В. 1, 3

Ограничение планируется отменить до 22 часов вечера, а пока жителям придется потерпеть без горячего водоснабжения. Также отключение воды во Львове 24 апреля коснулось улицы:

Пулюя и дом. 12, 18

Здесь ограничения будут действовать меньше – планируется возобновить водоснабжение до 17 часов.

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