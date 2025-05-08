Если вы ищете работу пенсионером в Николаеве, то эти несколько вакансий могут вам понравиться.

Работа для пенсионеров в Николаеве предлагает актуальные вакансии с частичной или полной занятостью для желающих оставаться активными и иметь дополнительный доход, сообщает Politeka.

На предприятие по ул. Авангардная, 2А приглашают телохранителя . Предложение адресовано, прежде всего, пенсионерам, которые ищут стабильную ночную занятость. График – ночные смены по 15 часов, в праздничные и выходные – 24 часа. Зарплата от 8500 грн. Контактное лицо – Людмила.

В Заводском районе требуется дворник придомовой территории. Требования – порядочность, ответственность и желательно отсутствие вредных привычек. Оплата – 1 500 грн в месяц. Работа неполного дня подходит людям с опытом и без.

В компанию ФЛП Пшеничная О.И. нужен кладовщик . Обязанности включают приём, выдачу и инвентаризацию товаров. График – с понедельника по субботу, утренние изменения. Зарплата - 13 000-15 000 грн. Локация – ул. Старокрепостная, 1з (остановка Хладокомбинат).

Работа для пенсионеров в Николаеве — шанс оставаться в форме, приобщиться к коллективу и получать стабильный доход. Все желающие могут обращаться за указанными контактами.

Следовательно, ситуация на рынке труда в городе свидетельствует о том, что даже на пенсии можно найти дело по душе и достойный заработок.

Последние новости Украины:

Також Politeka писала, Подорожание проезда Днепропетровской области: ценовой удар почувствуют некоторые города.

Как сообщала Politeka, Повышение стоимости проезда во Львове: в мэрии высказались о подорожании, обнародованы цены.