Подорожчання проїзду в Сумській області затронуло лише жителів одного міста.

Подорожчання проїзду в Сумській області відбулося з травня, проте воно зачепило лише одне місто та боляче вдарило по фінансам окремих українців, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що відомо про зміни та нові тарифи на перевезення.

Так, Глухівської міської ради затвердив нові тарифи на проїзд у міських автобусах.

Із відповідним зверненням до влади виступили місцеві перевізники, аргументуючи потребу у зміні вартості квитків зростанням мінімальної зарплати, а також цінового підвищення пального та запчастин.

Відповідно до ухваленого рішення, з 1 травня 2025 року діятимуть оновлені тарифи на проїзд за такими маршрутами:

Маршрут №6 (вулиця Шевченка – вулиця Путивльська)

Перевізник: ФОП Буйда Н.М.

Вартість квитка: 15 грн для дорослих, 10 грн — для учнів.

Маршрут №8-П (село Сліпород – вулиця Заводська – Центр)

Перевізник: ФОП Дмитренко О.А.

Вартість квитка: 15 грн для дорослих, 10 грн — для дітей шкільного віку.

Подорожчання проїзду в Сумській області набуло чинності з 1 травня 2025 року.

Варто зазначити, що нерідко жителі міста нарікають на якість надання транспортних послуг: багато автобусів застарілі, деякі – ще радянського виробництва, через що їхній технічний стан залишає бажати кращого.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Київській області з 1 травня: зростання цін вдарить по фінансам, кого саме зачепить.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду Дніпропетровської області: ціновий удар відчують деякі міста.

Як повідомляла Politeka, Підвищення вартості проїзду у Львові: у мерії висловилися про подорожчання, оприлюднено ціни.