Подорожание проезда в Сумской области затронуло только жителей одного города.

Подорожание проезда в Сумской области произошло с мая, однако оно задело только один город и больно ударило по финансам отдельных украинцев, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что известно об изменениях и новых тарифах на перевозку.

Так, исполнительный комитет Глуховского городского совета утвердил новые тарифы в городских автобусах.

С соответствующим обращением к власти выступили местные перевозчики, аргументируя необходимость изменения стоимости билетов ростом минимальной зарплаты, а также ценового увеличения горючего и запчастей.

Согласно принятому решению, с 1 мая 2025 года будут действовать обновленные тарифы на проезд по следующим маршрутам:

Маршрут №6 (улица Шевченко – улица Путивльская)

Перевозчик: ФЛП Буйда Н.М.

Стоимость билета: 15 грн для взрослых, 10 грн - для учащихся.

Маршрут №8-П (село Слипород – улица Заводская – Центр)

Перевозчик: ФЛП Дмитренко А.А.

Стоимость билета: 15 грн для взрослых, 10 грн – для детей школьного возраста.

Подорожание проезда в Сумской области вступило в силу 1 мая 2025 года.

Стоит отметить, что нередко жители города жалуются на качество предоставления транспортных услуг: многие автобусы устаревшие, некоторые еще советского производства, из-за чего их техническое состояние оставляет желать лучшего.

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