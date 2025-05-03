Подорожание проезда в Сумской области произошло с мая, однако оно задело только один город и больно ударило по финансам отдельных украинцев, сообщает Politeka.net.
Рассказываем, что известно об изменениях и новых тарифах на перевозку.
Так, исполнительный комитет Глуховского городского совета утвердил новые тарифы в городских автобусах.
С соответствующим обращением к власти выступили местные перевозчики, аргументируя необходимость изменения стоимости билетов ростом минимальной зарплаты, а также ценового увеличения горючего и запчастей.
Согласно принятому решению, с 1 мая 2025 года будут действовать обновленные тарифы на проезд по следующим маршрутам:
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Маршрут №6 (улица Шевченко – улица Путивльская)
Перевозчик: ФЛП Буйда Н.М.
Стоимость билета: 15 грн для взрослых, 10 грн - для учащихся.
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Маршрут №8-П (село Слипород – улица Заводская – Центр)
Перевозчик: ФЛП Дмитренко А.А.
Стоимость билета: 15 грн для взрослых, 10 грн – для детей школьного возраста.
Подорожание проезда в Сумской области вступило в силу 1 мая 2025 года.
Стоит отметить, что нередко жители города жалуются на качество предоставления транспортных услуг: многие автобусы устаревшие, некоторые еще советского производства, из-за чего их техническое состояние оставляет желать лучшего.
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