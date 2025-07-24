Если семья не может самостоятельно обеспечить базовые вещи, она считается нуждающейся в гуманитарной помощи для пенсионеров и ВПЛ в Николаевской области.

Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Николаевской области предоставляется благотворительным фондом "Каритас" в рамках проекта "Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV", сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на странице организации в Фейсбуке.

Цель программы — оказать поддержку людям, чье жилье получило повреждения во время боевых действий после 24 февраля 2022 года. Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Николаевской области предусматривает проведение малых и средних ремонтов в домах и квартирах, нуждающихся в восстановлении после российских обстрелов.

Участниками программы могут стать семейства, чьи дома получили легкие или средние повреждения в результате военных действий. К таким повреждениям относятся, в частности:

разрушены или выбиты окна, повреждены оконные рамы или стеклопакеты

деформированные или разбитые входные и межкомнатные двери

трещины на стенах или поврежденные потолки

частичные разрушения кровли, кровельных элементов или конструктивных частей здания

нарушение в работе электроснабжения или частичное уничтожение электрических систем

Лицо, подающее заявку, должно иметь официальные документы, подтверждающие право собственности на поврежденное жилье. Это может быть государственный акт, выписка из реестра или другой юридический документ, который признается действительным согласно украинскому законодательству.

Восстановлению подлежат только дома, квартиры, в которых заявитель проживает постоянно или сдаются в аренду, и в них проживают арендаторы.

Предпочтение отдается семействам, относящимся к одной или нескольким уязвимым категориям :

с людьми пожилого возраста старше 60 лет

многодетные семьи, в которых трое, больше детей

домохозяйства, где проживают лица с инвалидностью I или II групп

которые содержатся только одним родителем — мать или отец воспитывает детей самостоятельно

в которых есть беременные женщины или дети младше трех лет

домохозяйства, где живут лица с тяжелыми хроническими или онкологическими заболеваниями

Еще одним важным фактором является финансовое состояние семьи. Помощь оказывается тем, чей общий доход на одного человека в домохозяйстве не превышает 6318 гривен. Также учитывается возможность обеспечения базовых потребностей, в частности:

полноценное питание

наличие необходимой одежды

доступ к средствам гигиены

приобретение лекарств или медицинских услуг

Если семья не может самостоятельно обеспечить эти базовые вещи, она считается нуждающейся в гуманитарной помощи для пенсионеров и ВПЛ в Николаевской области.

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