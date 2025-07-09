Після цього система одразу покаже приблизну суму можливої субсидії для пенсіонерів у Миколаївській області

Для тих, хто планує подавати документи на субсидії для пенсіонерів у Миколаївській області, з’явилася корисна інструкція щодо правильного розрахунку суми допомоги, повідомляє Politeka.net.

Пояснення з'явилось на сайті Мінсоцполітики.

Особливо це стосується внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які були змушені покинути свої домівки через війну та наразі орендують житло в інших регіонах України. Міністерство соціальної політики спільно з партнерами розробило два зручних онлайн-інструменти, які дозволяють попередньо розрахувати, яку частину орендної плати може покрити держава.

Калькулятор за підтримки Агентства ООН у справах біженців та БФ «Stabilization Support Services»

Переходьте за посиланням та вкажуть у сервісі:

кількість членів родини;

область і населений пункт;

вартість оренди.

Після заповнення система покаже орієнтовний розмір субсидії для пенсіонерів у Миколаївській області: яку суму може компенсувати держава, а яку родина має сплачувати самостійно.

Калькулятор у співпраці з платформою ЛУН

Тут потрібно перейти за посиланням та зазначити:

місто;

площу житла;

кількість осіб у родині;

розмір щомісячного доходу;

суму орендної плати.

Після цього система одразу покаже приблизну суму можливої субсидії для пенсіонерів у Миколаївській області. Наприклад, якщо родина з двох осіб має сукупний дохід 17 000 грн, а оренда коштує 9 500 грн — програма покаже орієнтовну субсидію у розмірі 5 097 грн. Таким чином, родина самостійно покриватиме лише 4 402 грн.

Щоб спростити процес подання заяви та скоротити час очікування, рекомендовано подавати документи в електронному форматі через портал електронних послуг Пенсійного фонду. Для цього необхідно:

укласти договір найму житла;

подати онлайн-заяву на субсидію;

підписати заяву та договір кваліфікованим електронним підписом (КЕП) — як заявнику, так і власнику житла.

Водночас залишається можливість подати документи офлайн — у найближчому сервісному центрі ПФУ або в центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).

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