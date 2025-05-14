Подорожчання продуктів в Миколаєві спостерігається на низку продуктів, зекономити можливо лише за рахунок акційних пропозицій в супермаркетах, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували цінники на низку товарів та з'ясували, чого очікувати надалі.

Наприклад, в магазинах найвищі за останні 5 років ціни на яблука, а вартість бананів перевищила усі історичні рекорди. Середня вартість українських яблук зросла з 47,38 до 55,95 грн за кілограм, а в деяких супермаркетах до 65 грн за кілограм. Водночас середня ціна яблук "Айдаред" найвища за останні 5 років – 59,90 гривні за кіло. Середня ціна бананів у супермаркетах досягла рекордної позначки – 76,65 гривні за кілограм.

Крім цього, помідори та огірки традиційно є улюбленими овочами багатьох споживачів, однак ціни на них продовжують залишатися високими. В місцевих магазинах червоні помідори зараз у середньому коштують 99,98 гривень за кілограм, а огірки 79,93.

Експерти вже прогнозують наступне подорожчання продуктів в Миколаєві. Зокрема, через весняні заморозки 2025 року в Україні постраждали врожаї абрикосів, яблук і лохини, що може спричинити дефіцит деяких фруктів. Ціни на персики та абрикоси влітку можуть зрости на 20–25% у порівнянні з попереднім роком.

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